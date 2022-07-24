عبد المنعم سعيد: تأثيرات الحرب «الروسية الأوكرانية» ذات طبيعة كوكبية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات الدولية تُدرس على 3 مستويات، ويمكن إضافة مستوى رابع لها وهو الكوكب، إذ أن الظواهر الكونية زادت الفترة الأخيرة، مثل الأوبئة والتصحر والجفاف، وضحايا هذه الكوارث الكبرى، ليست كما كانت، موضحًا أنه عندما نقارن بين ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وبين جائحة الإنفلونزا الإسبانية، سنجد الوضع مختلف تمامًا في التعامل مع الأزمة.

العالم سريع التعامل مع الظواهر الكونية

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كلًا من الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن العالم أكثر استعدادا، حيث إن العالم سريع التعامل مع الظواهر الكونية، موضحًا أن الظواهر الكونية سوف تتزايد، خاصة أن التعامل الدولي معها ليس فعال، إذ لا يمكن إتخاذ إجراء ما، وهناك حرب باردة بين روسيا وأوكرانيا، فتأثيرات هذه الحرب ذات طبيعة كوكبية، منوها بأن هناك إعلان أمريكي واضح أن الصين خصما، وهو ما سيؤثر على علاج القضايا والظواهر الكونية.

التحرك المصري على الساحة الدولية اتسم بالحكمة والموضوعية

أوضح المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن التحرك المصري على الساحة الدولية اتسم بالحكمة والموضوعية، واتخاذ مواقف متوازنة، أمام 3 تحديات دولية، هي تغيرات المناخ وتداعياتها، الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، جائحة كورونا وتداعياتها، حيث كان لمصر دور محوري في التحديات الثلاثة، كما أن زيارة لافروف وزير خارجية روسيا، ترتبط بتحرك روسيا في الإطار الدولي والعربي الإفريقي، وروسيا الآن في تحركها تدعم تواجدها في القارة الإفريقية، في المجال الأمني.