دبلوماسي سابق: زيارة لافروف للقاهرة تنقل وجهة نظر مصر لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مصر تأتي في وقت مهم خاصة أن القاهرة مقصد مهم لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يأتي بعد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا وألمانيا وصربيا.

السيسي يجري مباحثات مع قادة الدول

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس السيسي أجرى مباحثات ثنائية مع نظرائه الفرنسي والصربي والأمريكي والمستشار الألماني.

نقل وجهات النظر المختلفة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يمكن من خلال زيارة وزير الخارجية الروسي نقل وجهات نظر مصر والدول الغربية التي زارها السيسي من أجل إنهاء التحرك الروسي في أوكرانيا لتخفيف أعباء الحرب التي يعاني منها الجميع خاصة الدول النامية وأوكرانيا وسط محاولات غربية لتهدئة الأوضع بعد وجود أزمات في الطاقة والغذاء بقارة أوروبا وهذا الأمر لم يكن من المتوقع حدوثه من قبل.

بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي بعد استيلاء روسيا على إقليمين بدولة أوكرانيا المجاورة لها وسط اندلاع الحرب بين البلدين وتدمير البنية التحتية العسكرية الروسية بحسب اعتراف المتحدثة باسم الخارجية الروسية من أجل هزيمة أوكرانيا لإخضاعها وفقًا لمقتضيات الأمن القومي الروسي.