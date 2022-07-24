بريد الوطن .. صديقى الشاعر

بتشتتنى معاك

كأن النص فى إيدك زى عجين

تلفه شمال وتلفه يمين

تطلع بينا لحد القمرة

وترجعنا لأرض الطين

مرة الشمس تدفى إيدينا

ومرة نموت من برد حزين

ولما الأكلة تخش الفرن

أحلى فطير والنبى واكلين

ريحته تفحفح آخر الشارع

يجرى الريق ف البنى آدمين

انت يا صاحبى معاك مفتاحنا

باقى الشعرا معاك ضايعين

سامح لطف الله

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