بريد الوطن .. صديقى الشاعر
كتب:
الوطن
08:55 م | الأحد 24 يوليو 2022
صورة تعبيرية
بتشتتنى معاك
كأن النص فى إيدك زى عجين
تلفه شمال وتلفه يمين
تطلع بينا لحد القمرة
وترجعنا لأرض الطين
مرة الشمس تدفى إيدينا
ومرة نموت من برد حزين
ولما الأكلة تخش الفرن
أحلى فطير والنبى واكلين
ريحته تفحفح آخر الشارع
يجرى الريق ف البنى آدمين
انت يا صاحبى معاك مفتاحنا
باقى الشعرا معاك ضايعين
سامح لطف الله
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com