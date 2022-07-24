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محمود مسلم

بريد الوطن .. صديقى الشاعر

كتب:

الوطن
08:55 م | الأحد 24 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بتشتتنى معاك

كأن النص فى إيدك زى عجين

تلفه شمال وتلفه يمين

تطلع بينا لحد القمرة

وترجعنا لأرض الطين

مرة الشمس تدفى إيدينا

ومرة نموت من برد حزين

ولما الأكلة تخش الفرن

أحلى فطير والنبى واكلين

ريحته تفحفح آخر الشارع

يجرى الريق ف البنى آدمين

انت يا صاحبى معاك مفتاحنا

باقى الشعرا معاك ضايعين

                                                                            سامح لطف الله 

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