بريد الوطن .. وجِّه بمنع «المتسولين» يا مركز شرطة منشأة القناطر

استفحلت ظاهرة التسول وصارت آفةً تشوه صورة المجتمع، من قِبل أفراد لا نعلم لهم هوية، جعلوا التسوُّل حرفةً، لا يتورعون عن ارتكاب أى فعل للحصول على المال، وإن وصل إلى خطف أطفال وحرق قلوب آباء وأمهات.. وعليه نناشد السيد مأمور شرطة مركز منشأة القناطر، والسيد رئيس المباحث التوجيه بشنِّ حملات فى نطاق مركز منشأة القناطر والقرى التابعة له، وخصوصاً (القشلانة، والرهاوى، وكفر حجازى، وأم دينار)، لمنع المتسولين، والقضاء على هذه الظاهرة البغيضة، والتوجيه بتفعيل دور «الخفر» لمنع «الشحاتين الغرباء» من نزول القرى، والتحقق من هويات الباعة الجائلين، شاكرين جهد رجال الشرطة الساهرين على حماية المواطنين.

أهالى المنطقة

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