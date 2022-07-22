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محمود مسلم

بريد الوطن .. سامحتك

كتب:

الوطن
10:11 م | الجمعة 22 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

سامحتك بدل المرة مليون مرة

وأنت حالك مال

مرت الأيام ما اتصلح لك حال

كفاياك شجن تمادى وتقول شىء عادى

بدلت الأيام بدل الحلوة بالمرة

كفاياك بكيتنى بدل المرة مليون مرة

كفاياك جرحت القلب من جوه

كسرت شىء فى القلب

لا يجبره أسف ولا اعتذار

أنا بس كان منى سوء اختيار

صبرت عليك والصبر طال

وانت أخذت ضعف منى وانكسار

كنت فاكر إنى للبعد مش هاخذ قرار

وإنى سمك لو سابوا الميه يموت انتحار

لا انت غلطان

لكل منا القدرة على الاحتمال

يا ما نبت مات من الإهمال

                                                                      منى حافظ خلف الله 

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