بريد الوطن .. سامحتك

سامحتك بدل المرة مليون مرة

وأنت حالك مال

مرت الأيام ما اتصلح لك حال

كفاياك شجن تمادى وتقول شىء عادى

بدلت الأيام بدل الحلوة بالمرة

كفاياك بكيتنى بدل المرة مليون مرة

كفاياك جرحت القلب من جوه

كسرت شىء فى القلب

لا يجبره أسف ولا اعتذار

أنا بس كان منى سوء اختيار

صبرت عليك والصبر طال

وانت أخذت ضعف منى وانكسار

كنت فاكر إنى للبعد مش هاخذ قرار

وإنى سمك لو سابوا الميه يموت انتحار

لا انت غلطان

لكل منا القدرة على الاحتمال

يا ما نبت مات من الإهمال

منى حافظ خلف الله

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