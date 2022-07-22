بريد الوطن .. سامحتك
كتب:
الوطن
10:11 م | الجمعة 22 يوليو 2022
صورة تعبيرية
سامحتك بدل المرة مليون مرة
وأنت حالك مال
مرت الأيام ما اتصلح لك حال
كفاياك شجن تمادى وتقول شىء عادى
بدلت الأيام بدل الحلوة بالمرة
كفاياك بكيتنى بدل المرة مليون مرة
كفاياك جرحت القلب من جوه
كسرت شىء فى القلب
لا يجبره أسف ولا اعتذار
أنا بس كان منى سوء اختيار
صبرت عليك والصبر طال
وانت أخذت ضعف منى وانكسار
كنت فاكر إنى للبعد مش هاخذ قرار
وإنى سمك لو سابوا الميه يموت انتحار
لا انت غلطان
لكل منا القدرة على الاحتمال
يا ما نبت مات من الإهمال
منى حافظ خلف الله
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