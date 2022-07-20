بريد الوطن.. ولد وبنت

الأولة كان الولا

أبو قلب راهب فِ الخلا

سماها غالية/ وفِ عينها

كان هو الغلا / خد من عينيها الطيبين

ضىّ البراءة والحلا

وبشهدهم حلف اليمين

وصب كاسهم واتملا

كم قالها / انتى أنا..

والبت كافرة بالغرام

وفِ لحظة آمنت بالولا

عدت لياليها السمان

بالظبط سبعة

وأما ابتلاها بالعجاف

من بعد شبعة

رضيت وصبرت ع البلا

البت نعسة ومسها ضر القلوب

وعشان ما تغسل ذنبها لازم تتوب

البت شهدت للوجع له أسلمت

جمعت تراب أيوب ومنه اتيممت

ولما أدّن الهجر فيها

كان ضِله سجادة صلا

نجلاء نعيم

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