محمد عادل إمام بعد عرض عمهم في دبي: «هتلاقوني في كل البرامج»

مازح الفنان محمد عادل إمام جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد عرض فيلمه في دبي.

ونشر محمد عادل إمام صورة له خلال إجرائه أحد اللقاءات التليفزيونية وعلق عليها: «بمناسبة أني مش بعمل لقاءات كتير.. يوم المؤتمر الصحفي في دبي كل القنوات استفردت بيا.. الواحد قال شوية كلام زي الفل وهو لسه صاحي .. هتلقوني تقريبًا في كل البرامج الأسبوع ده».

فيلم عمهم

فيلم «عمهم»، بطولة: محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وبدأ عرض فيلم «عمهم» 7 يوليو الجاري في مصر بجميع دور العرض، وحقق إيرادات عالية منذ بداية موسم عيد الأضحى.

انطلاق عرض فيلم عمهم بدور السينما

كما انطلق عرضه 21 يوليو في عدد من الدول العربية، وهي: السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، ويوم 23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا، وحقق أيضا أعلى إيرادات في جميع دور العرض خارج مصر، كما تصدر التريند في 3 دول عربية، وهي مصر والسعودية والإمارات.