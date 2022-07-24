أوكرانيا تستعد لاستئناف تصدير الحبوب رغم القصف على ميناء أوديسا

تستعد السلطات الأوكرانية، لاستئناف تصدير الحبوب رغم القصف على «ميناء أوديسا من القوات الروسية بصواريخ متتالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير أوكراني: موسكو دمرت 127 مستشفى منذ بداية الحرب

من جانبه، اتهم وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، موسكو بتدمير 127 مستشفى منذ بداية الحرب على بلاده في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان معهد «دراسات الحرب» الأمريكي، قال في تقرير نشره في 18 يوليو الجاري، إن القوات الأوكرانية تستعد على الأرجح لشن هجوم مضاد أو شنه في منطقة «خيرسون»، اعتبارًا من 23 من الشهر ذاته الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

مسؤول استخباراتي أمريكي سابق: عدم فعالية إمداد أوكرانيا بأسلحة أمريكية

من جانبه، أشار الضابط السابق في وكالة الاستحخبارات الأمريكية «سي آي أيه»، سكوت ريتر، إلى عدم فعالية إمداد أوكرانيا بأسلحة بلاده، رغم حقيقة أن القوات الأمريكية ستستنفد جميع مخزوناتها قريبا.

وأوضح ريتر، أن موسكو تمكنت من تحقيق نصرعسكري وسياسي واقتصادي على الغرب، مضيفا إن لا شيء يمكن أن يمنع موسكو من المضي قدما على الجبهات الثلاث.

بدوره، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة «مقاطعة خيرسون»، الواقعة تحت سيطرة موسكو، إن المقاطعة تستعد لأهم خيار سيتم تقريره في المستقبل القريب، مضيفا على «تليجرام»، إنه يرى مستقبل المنطقة كجزء من روسيا.

وشدد ستريموسوف، على أن «خيرسون» ستقوم بإجراء الاستفتاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالدعاية لصالح موسكو، وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أوليج نيكولينكو، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تصريحات المسؤول المجري، بأن العقوبات لم تهز روسيا، مثال كلاسيكي على الدعاية لصالح موسكو.