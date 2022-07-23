أهم المعلومات عن الاتفاق الروسي الأوكراني بشأن تصدير الحبوب

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن الاتفاق الموقع في إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا، بواسطة تركيا والأمم المتحدة، سيسمح بتصدير 5 ملايين طن من الحبوب شهريا من 3 موانئ أوكرانية.

ونستعرض أهم المعلومات عن تفاصيل الصفقة التي عقدت أمس، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن»:

أهم بنود الاتفاق الروسي الأوكراني

وقال المسؤول إنه كجزء من الصفقة، ستكون سفن الحبوب قادرة على الإبحار عبر ممر آمن في البحر الأسود ثم المرور عبر مضيق البوسفور من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية.

- ستتم مراقبة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك (JCC)، الذي سيتم إنشاؤه على الفور في إسطنبول ويضم ممثلين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

- سيتم تفتيش السفن قبل وصولها إلى أوكرانيا من قبل المسؤولين الروس والأوكرانيين والأتراك والأمم المتحدة للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة.

- اتفقت أوكرانيا وروسيا على عدم مهاجمة أي سفينة تمر في إطار بنود هذا الاتفاق عبر القنوات القائمة، وقال مسؤول أممي إنه في حالة وقوع حادث، سيتدخل مركز التنسيق المشترك لحل أي مشاكل محتملة.

- يقوم ممثلون من المنظمة البحرية الدولية بتنسيق مرور الشحنات مع شبكات الشحن.

- قد يستغرق الأمر يستغرق عدة أسابيع قبل أن تبدأ السفن في التحرك حتى يمكن تنفيذ جميع التفاصيل اللوجستية للاتفاق بشكل صحيح ويمكن إنشاء فرق تفتيش، ومع ذلك، قال المسؤول الأممي إن العملية يجب أن تبدأ بسرعة حتى يمكن إفراغ الصوامع الأوكرانية من أجل الحصاد الجديد للقمح.

الاتفاق لمدة 120 يوما

- الصفقة سارية لمدة 120 يومًا من تاريخ التوقيع ويمكن تمديدها لنفس الفترة ما لم يعلن أحد الأطراف عن نيته إنهاءها، وهذا بحسب الوزير الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الذي وقع الصفقة

- هناك حوالي 20 مليون طن من الحبوب محتجزة في أوكرانيا، حيث يجري الآن موسم الحصاد الصيفي على قدم وساق.