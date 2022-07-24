«البيئة»: ننفذ إجراءات حماية في الإسكندرية ودمياط ورشيد بقيمة 34 مليون دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التكريك في الساحل الشمالي العام الماضي، لم ينتج عنه تلوث عالي كما ظهر هذا العام في عيد الأضحى المبارك، من الشركة التي تنفذ التكريك، مبينة أن وزارة البيئة، تنسق باستمرار مع مختلف الجهات من أجل حل أية أزمة.

إجراءات عاجلة تصحيحية

أضافت «فؤاد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تعمل في إجراءات عاجلة تصحيحية، لوقف أعمال التكريك والأعمال الأخرى التي تمت، مبينة أنه ستعقد لجنة عليا للتراخيص غدا، مع الشركة المسئولة عن التكريك، للوقوف على الأمر، مشيرة إلى أن العمل في منقطة الشكوى، ظلت 4 أيام لأخذ عينات وحل أزمة عكارة مياه الساحل الشمالي.

ارتفاع منسوب مياه البحر

أوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة مهتمة بحماية الشواطئ، لأنها تتأثر بتغير المناخ، ويحدث تهديد لخط الشاطئ وارتفاع لمنسوب مياه البحر، لافتة إلى أن الوزارة بدأت من 7 سنوات لحماية الشواطئ من هذا الأمر، مشيرة إلى أن الارتفاع يشمل عدة دول مختلفة، ويوجد مخاطر وإجراءات حماية من خلال سدود مختلفة، مواصلة: «بنعمل إجراءات حماية بمواد طبيعية في إسكندرية ودمياط ورشيد، بقيمة 34 ميلون دولار، بجانب نظام الإنذار المبكر عشان الموجات والأمطار اللي بتنزل».