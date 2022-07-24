«مصر الخير» تطلق نظاما لاعتماد المنظمات الأهلية الخضراء المحافظة على البيئة

أطلقت مؤسسة «مصر الخير» بحضور ممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، اليوم، الأحد، نظاما معياريا لاعتماد المنظمات الأهلية الخضراء، والذي سيتم وفقا له تقييم مدى تطبيق المنظمات الأهلية للاشتراطات البيئية ومتطلبات الاستدامة في جميع ممارساتها، ومن ثم اعتمادها كمنظمة أهلية خضراء، وذلك في إطار الحملة الإقليمية مناخ مستدام التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتضامن وبرعاية المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر والشبكة العربية للمنظمات الأهلية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعدادا لمؤتمر الأطراف الخاص بالأمم المتحدة للمناخ cop 27، الذي سينعقد نهاية العام بشرم الشيخ.

مناقشة مقترح مصر الخير

وخلال اللقاء تم مناقشة المقترح المقدم من مصر الخير لهذا النظام بحضور عدد من خبراء البيئة والمنظمات الأهلية والجودة في مقدمتهم، الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وإسلام عبد المجيد، مدير إدارة الجمعيات بوزارة البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور سمير طنطاوي، مسؤول الإبلاغ الوطني حول التغيرات المناخية، ومحمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

وانتهى اللقاء بمجموعة من المقترحات لتطوير النظام المعيار المقترح لاعتماد الجمعيات الأهلية كمنظمات خضراء مستدامة، أدار اللقاء الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن المائدة التي عقدت اليوم تأتي في إطار حملة «مناخ مستدام»، وهي حملة أطلقتها المؤسسة برئاسة الدكتور علي جمعة، بالشراكة ورعاية العديد من الجهات المحلية والإقليمية، لتوعية المنظمات الأهلية العربية بقضايا العمل المناخي ومؤتمر الأطرف cop 27، حيث تشمل الحملة 7 أنشطة على المستويين المحلي والإقليمي جاء في مقدمتها إطلاق جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور الدكتور علي جمعة ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايو الماضي، وكذلك إطلاق ميثاق للعمل المناخي للمنظمات الأهلية العربية، وتمت مراجعته واعتماده من قبل عدد من الخبراء ورواد العمل الأهلي العربي، فيما يأتي لقاء اليوم لإطلاق أول نظام معيارى عربي للمنظمات الأهلية الخضراء دعما لدعوة تحول المجتمعات إلى مجتمعات خضراء مستدامة.

وأضاف «ممدوح» أن المؤسسة تعمل على تنفيذ باقي أنشطة الحملة استعدادا لمؤتمر المناخ cop 27، بالتعاون مع جميع الشركاء والرعاة، مشيرا إلى أن حملة مناخ مستدام، والتي تتوالى أنشطتها، هي حملة إقليمية أطلقتها مؤسسة مصر الخير من خلال برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، لنشر الوعي حول قضية التغير المناخي، ودور المنظمات الأهلية في مواجهتها، وذلك على مستوى منظمات المجتمع المدني العربي.

وتابع، أن الهدف من هذه المائدة هو التوعية بكيفية الوصول لمنظمات أهلية خضراء، تراعي البيئة سواء في أنظمتها الداخلية أو الأنشطة التي تقدمها للمجتمع، عبر مجموعة من المعايير، وذلك لضمان الوصول لمنظمات أهلية خضراء تراعي صيانة البيئة، مشيرا إلى أن المنظمة التي ستعتمد كمنظمة خضراء، ستمنح شهادة بكونها منظمة خضراء، تراعي البيئة وتحافظ عليها سواء في تنفيذ أنشطتها الخارجية التي تعقدها بالتعاون مع المجتمع، أو خلال عمليات التشغيل الخاصة بها، في مواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه، أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، الأمين العام للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بعمل مؤسسة مصر الخير في قضايا المناخ والبيئة، مشيراً إلى أنها من أكثر المؤسسات التي تعمل في مجال التنمية باحترافية، محييا الدكتور علي جمعة، على الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة وإطلاق العديد من الفعاليات والجوائز لخدمة هذه القضية، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير ولدت قوية.

وأضاف عبد القوي، في كلمته خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة مصر الخير اليوم في إطار حملة «مناخ مستدام»، التي أطلقتها المؤسسة للاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27 بأحد فنادق القاهرة، أن مجلس النواب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يعمل حاليا على عدد من التعديلات الجدية على قانون 149 لسنة 2019، ليسمح بمزيد من المرونة لعمل الجمعيات الأهلية.

وتابع، أن قضية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية في مقدمة اهتمامات التحالف الوطني، كون قضية البيئة قضية مجتمعية.

عبد القوي يشيد بمشروع حياة كريمة

وأشاد عبد القوي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة، لافتا إلى أنها الأولى من نوعها في البنية التحتية، حيث تم إنفاق 900 مليار جنيه في المرحلة الأولى من هذه المبادرة غير المسبوقة.

وأشار عبد القوي إلى اهتمام مؤسسة مصر الخير الكبير بقضية التغيرات المناخي، حيث تعد جوائز خاصة لقضايا التنمية المستدامة، وأطلقت حملة مناخ مستدام وجائزة في هذا الصدد بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية، لتشجيع الجمعيات أن تكون خضراء وصديقة للبيئة، إلى جانب الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27.

وقال عبد القوي، إن هناك اهتماما كبيرا بقضايا المناخ في الحوار الوطني، الذي يشارك فيه وهو حوار مفتوح، سيتم الحديث خلاله عن قضايا المناخ وقضايا البيئة، وسيتم الاستفادة من مخرجات مائدة اليوم التي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، في الحوار الوطني الذي سيخرج بتوصيات ومشاريع قوانين ، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

وفي كلمته أكد الدكتور صلاح أحمد هاشم ،مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية: أن مصر الخير تعودنا دائماً أن الجمعيات الأهلية ليس دورها فقط تقديم المساعدات الإنسانية وإنما تساهم في كل القضايا التي تهم المجتمع، والتعاطي والتفاعل مع قضايا الدولة المختلفة ووزارة التضامن شق أساسي والجمعيات الأهلية شريك أساسي في هذه القضايا.

وأوضح هاشم، أنه كلما ارتفعت معدلات الفقر كلما زادت البيئة تدهورا، وقضية الفقر وما يترتب عليها من قضايا البيئة من أهم المحاور لأننا نريد مناخا بيئياً مستداما.

وفي كلمته، قال إسلام عبد المجيد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة: «إننا شركاء مع مؤسسة مصر الخير في العديد من الأنشطة وننفذ حاليا جائزة مصر الخير (نحو مناخ مستدام)، والمنظمات الأهلية ستكون مشاركة بفعالية معنا في مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر المقبل».

وأشار عبدالمجيد إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهر دور الجمعيات الأهلية بحضور ومشاركة فاعلة من «مصر الخير» بوضوح في قضية المناخ والتغيرات المناخية وتأثيرها على كل النواحي والجوانب الحياتية في حملات التوعية بالتغيرات المناخية ونرحب بمشاركة الجمعيات والمنظمات الأهلية في قضية التغيرات المناخية.