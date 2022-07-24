القبض على مسجل خطر اعتدى على رئيس حي بسبب كشك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهم بالاعتداء على رئيس حي بسبب إزالة الكشك الخاص به.

بلاغ للشرطة

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بتعرض رئيس حي لاعتداء على يد مسجل خطر، وإصابته بأحد الشوارع في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرأس.

مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات تبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بإزالة الكشك الخاص بالمتهم من أمام مستشفى الزيتون التخصصي، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام ذمة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بالأميرية بالاستعلام عن الحالة الصحية لرئيس الحي والإفادة بالتقرير الطبي اللازم بعد إصابته بـ جرح قطعي في فروة الرأس.