شقيقان ووالدهما يطعنون جارهم بسبب خلافات الجيرة في حلوان

اعتدى 3 أشخاص «شقيقين ووالدهما»، على جارهم بسلاح أبيض «كزلك»، وإصابته بجرح قطعي بجوار القلب، بسبب خلافات الجيرة، وأنقذته العناية الإلهية، بعدما تمكن طاقم طبي من عمل جراحة عاجلة له، بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، التابعة لمدينة حلوان.

جهود لضبط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة، عندما استقبل مستشفى النصر العمالي، بدائرة قسم شرطة حلوان، المواطن «محمد. م»، 40 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، مصاب بجرح قطعي بجوار القلب، وتمكن طاقم طبي من إجراء جراحة له وإنقاذه، وأخطرت إدارة المستشفى مباحث قسم شرطة حلوان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وضبط المتهمين.

سقوط طفلة من الطابق الرابع

وفي سياق آخر، كُتب المشهد الآخير في حياة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، حال سقوطها من الطابق الرابع من أعلى منزلها بمنطقة عرب الوالدة في حلوان، وجرى نقل جثمانها إلي ثلاجة مستشفي حلوان العام.

محضر بالواقعة

تعود التفاصيل فو تلقي قسم شرطة حلوان، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم.

تحريات الأمن

تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة توصلت إلى أن الفتاة كانت تلهو أسفل منزلها وأثناء ذلك إختل توازنها سقطت من الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي، وتحفظت القوات على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.