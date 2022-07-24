جائزة لـ محمد صبحي.. وسوسن بدر تتسلم تكريم أمينة رزق في افتتاح مهرجان المسرح

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري- دورة المخرج المصري - والمهداة إلى روح المخرج عزيز عيد، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.

وقالت عبد الدايم: «يتجدد اللقاء معكم في يوم نعتز به جميعا إنه يوم المسرح المصري اليوم الذي يلتقي فيه عشاق المسرح، آملين وحالمين بغد حافل بالإبداع والفن، ويُعد فخرا بعطائكم المميز لرفعة الفن والثقافة المصرية.. عطاء امتد لعقود طويلة ولأجيال لطالما قدمت شباب إبداعها وعميق خبرتها، وتابعت سعادتي اليوم وأنا أحتفل معكم بافتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة تحت عنوان (المخرج المسرحي المصري) تذكرني بجيل عظيم من الرواد والمبدعين من مخرجي المسرح في مصر، ووصولا إلى مبدعين آخرين من المخرجين الأكاديميين وانتهاء بمخرجي الألفية الجديدة».

عبدالدايم: القيادة السياسية في مصر داعمة للفن

وأضافت أن الحديث عن هؤلاء أو غيرهم هو الحديث عن مصر المبدعة والحاضنة والداعمة لكل أشكال الفنون، موضحة أن القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد المسيرة نحو الجمهورية الجديدة يدعم وبكل قوة الفن المصري والفنانين إيمانا بأن القوة الناعمة هي المفتاح السحري للتنوير وتحصين الوعي، مؤكدة أن الوزارة تدعم وتساند كل المشاريع المسرحية الجادة لتقديم المبدعين في كل مكان على أرض مصر وتبني الرؤى والأفكار الخلاقة من أجل حالة مسرحية متجددة كما نجوب بقاع الجمهورية بحثا عن كل قطرة إبداع ونغرس مسرحا وسينما ومكتبة لنجني عقولا نابهة وقلوبا يملؤها الأمل نحو غد أجمل فلدينا جائزة المبدع الصغير ومشروع ابدأ حلمك (مسرح وسينما)، مراكز الإبداع، المواجهة والتجوال، مسرح الشمس، سينما الشعب والإنتاج المتنوع لمسرح الدولة، وحاليا نحن بصدد الإعداد لمهرجان فنون الطفل والذي يعد نقطة انطلاق للأعمال المسرحية التي تخاطب أطفالنا وتنير عقولهم، ووجهت التهنئة للمكرمين فى هذه الدورة، متمنية لجميع العروض المسرحية المشاركة والقائمين على تنفيذ المهرجان بدورة جديدة ناجحة وموفقة.

وكرمت وزيرة الثقافة 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور هم محمد صبحي، صبري عبد المنعم وتسلمته ابنته مريم، عايدة فهمي، اسم الراحل عبد الرحيم الزرقاني وتسلمه حفيده الدكتور هشام علي، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، مراد منير، فادي فوكيه، أحمد إسماعيل واسم الراحلة أمينة رزق وتسلمته الفنانة القديرة سوسن بدر، كما كرمت لجنة مشاهدات العروض غير الحكومية.

من جانبه، قال الفنان يوسف إسماعيل إن الإبداع الحقيقي لا يأتي من فراغ، حيث سعى المهرجان إلى الغوص في تاريخ المسرح والكشف عن تجاربه عبر 150 سنة فألقينا الضوء على الآباء المؤسسين ثم المؤلف إيمانا بالدور الذي لعبه كتاب المسرح، واليوم نحتفي بالمخرج ونرصد أهم التجارب التي ساهمت في تشكيل الوعي المصري، ووجَّه التحية لكل فنان يضع نصب عينيه المحافظة على الهوية الوطنية، كما وجَّه الشكر لوزيرة الثقافة لما تقدمه من دعم للمهرجان ولكل الفعاليات الإبداعية.

وأكد الفنان إسماعيل مختار أن المكرمين رموز لأجيال كثيرة من المسرحيين، مضيفا أن المسرح لن يكون في أزمة طالما هناك هذا الكم من العروض المسرحية المنتجة في الجامعات ومسرح الدولة والإنتاج المستقل، مشيرا إلى أن المسرحيين هم مشاريع إبداعية تعيش بيننا، ووجَّه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الفن المصري والحركة المسرحية في مصر كما توجه بالشكر للفنان محمود الحديني رئيس لجنة التحكيم.

بدأ حفل الافتتاح الذي قدمه الفنان ضياء عبد الخالق بعرض للاحتفاء بالمخرج المسرحي المصري، وخاصة عزيز عيد أول مخرج مسرحي مصري، كما تم تقديم عرض آخر بعنوان (يا عزيز عيني) المأخوذ عن كتاب «عزيز عيد.. طائر الفن المحترق» تأليف الفنانة صفاء الطوخي، ومن إعداد وإخراج عصام السيد وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب هم محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، على كمالو، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد، أشعار مصطفى إبراهيم، ألحان هيثم الخميسي، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي تصميم ملابس مروة عودة.

يذكر أن الدورة الـ 15 من المهرجان القومى للمسرح تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية وتضم لجنة تحكيمها كلا من الفنان القدير محمود الحديني رئيسا وعضوية كل من الفنان القدير كمال أبورية، الناقد الكبير عبد الرازق حسين، المخرج الكبير حسن الوزير، الدكتور محمد سعد، الفنانة رجوي حامد، الموسيقار محمد سعد باشا، المخرج هاني عبد المعتمد مقررا وعبد السلام السيد أمين سر اللجنة، ويصدر المهرجان 12 إصدرا لكبار النقاد هي «الأستاذ» للناقد جمال عبد الناصر عن الفنان الكبير محمد صبحي، «فريدة المسرح .. عايدة فهمي» تأليف الدكتورة لمياء أنور، «شامان المسرح المصري» عن مراد منير للدكتور مصطفى سليم، «أيوب الفن» ويرصد مشوار الفنان الكبير صبرى عبد المنعم للناقد أحمد الشريف، «المسرح محبة» عن فادى فوكيه للدكتور محمد سمير الخطيب، «راهبة في محراب الفن» يرصد مسيرة الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق للناقد الدكتور عمرو دوارة، المخرج أحمد إسماعيل للناقدة رشا عبد المنعم، «عصام التنوير وسيد الكوميديا» حول مسيرة المخرج الكبير عصام السيد للناقد باسم صادق، «الباحث عن الهوية» عن مسيرة المخرج الكبير ناصر عبد المنعم للناقدة هند سلامة، «سرعة الحضور وجماليات الكمال» عن الفنان الكبير الراحل عبد الرحيم الزرقانى تأليف الدكتورة وفاء كمالو، وأعد الناقد جرجس شكرى كتاب الندوات والأبحاث وأعدت ماجدة عبد العليم كتالوج المهرجان، كما يصاحب الفعاليات 3 ورش مسرحية هي ورشة الإخراج المسرحي يقدمها المخرج إسلام إمام، ورشة فن التمثيل والأداء للفنان والمخرج محمد عبد الهادي، كما تقام لأول مرة ورشة في فن العرائس وتصنيعها يقدمها الفنان عماد أبو سريع، وتعقد جميعها مجانا للمواهب بقاعات التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة.