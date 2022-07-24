روسيا: قواتنا دمرت أهدافا عسكرية أوكرانية في ميناء أوديسا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنّ القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بصواريخ عالية الدقة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأوضحت أوكرانيا، أنّ صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي مساء أمس، ما يهدد اتفاق يوم الجمعة بإلغاء حظر صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

اتفاق لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

يذكر أنّ روسيا وأوكرانيا، وقعا في إسطنبول اتفاقا يسمح بإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب، وذلك بدعم من الأمم المتحدة،.

ويتضمن الاتفاق السماح للسفن الأوكرانية بتصدير الحبوب ونقلها عبر مياه البحر الأسود، شريطة عدم تعرض القوات الروسية لها، كما سيتولى مسؤولون أتراك فحص الشحنات لضمان عدم استغلال الاتفاق لتهريب الأسلحة.