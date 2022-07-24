عاجل.. أوكرانيا تتوقع استعادة منطقة خيرسون من روسيا بحلول سبتمبر

تتوقع أوكرانيا استعادة منطقة خيرسون الجنوبية بحلول سبتمبر، وقال سيرجي خلان، مساعد رئيس منطقة خيرسون، في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: «يمكننا القول إن منطقة خيرسون ستتحرر بالتأكيد بحلول سبتمبر، وستفشل جميع خطط المحتلين»، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

خيرسون، وهي منطقة مهمة للزراعة الأوكرانية، استولت عليها القوات الروسية في وقت مبكر من الحرب، لكن الجيش الأوكراني، مدعوما بإمدادات جديدة من المدفعية الغربية بعيدة المدى، حقق مكاسب في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

روسيا تستولي على خيرسون 3 مارس الماضي

وأضاف مساعد رئيس منطقة خيرسون: «نحن نرى أن قواتنا المسلحة تتقدم بشكل علني، يمكننا القول إننا ننتقل من الإجراءات الدفاعية إلى الهجوم المضاد».

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى تحرك قواته إلى خيرسون الواقعة تحت سيطرة روسيا.

سقوط خيرسون بعد أسبوع من الحرب الروسية الأوكرانية

استولت القوات الروسية على المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تسمى أيضًا خيرسون، في 3 مارس الماضى وذلك بعد نحو أسبوع من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وكانت أول مدينة كبرى تسقط بعد غزو موسكو.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.