وزير خارجية روسيا: مصممون على تحرير شرق أوكرانيا من عبء النظام الداعم للنازيين الجدد

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنّ أوكرانيا أصدرت تشريعًا لممارسات ما أسماه بالنازيين الجدد، الذين وجدوا تعاونًا مع هتلر، وخدموا في الكثير من المناطق، مشيرًا إلى أنهم كانوا مذنبين في قتل روسيين ويهود ومواطنين من بولندا، جرى إعلانهم على أنهم وطنيون أبطال أوكرانيين.

أوكرانيا تسير على طريق العنصرية

وأضاف لافروف في كلمته أمام جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: «نظام أوكرانيا يسير على طريق العنصرية ومعاداة روسيا والعدائية وكذلك في اتجاه النازية الجديدة، ولقد لفتنا الزملاء من الغرب على مدار السنوات الماضية ولم تنفذ اتفاقية مينسك، وبدأت الثقافة الروسية تتآكل من الحياة في أوكرانيا ووجدنا تجاهلًا كاملًا من الغرب لمصلحة الروسيين في أوكرانيين ومصلحة المتحدثين باللغة الروسية في مناطق مختلفة من الاتحاد الأوروبي».

دعوة للصحفيين للاطلاع على الحقائق

وتابع وزير الخارجية الروسي: «مصممون على مساعدة الناس في شرق أوكرانيا كي يحرروا أنفسهم من عبء النظام الأوكراني من خلال هذه العمليات العسكرية، لكي يتمكنوا من استخدام لغتهم بحرية وأن يمارسوا تقاليدهم وقيمهم الأسرية، ونحن قمنا بدعوة كل الصحفيين الأجانب لكي يزوروا هذه المناطق والاطلاع على الحقائق، ووسائل الإعلام الكبرى لم تتحمس والبعض اعترف لنا بشكل خاص أن حكومتهم من التوجه إلى تلك الأراضي».