إصابة شخصين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بسوهاج

أصيب شخصين بجروح وكدمات، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بناحية مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحويل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «أحمد. ع. س. س»، 48 سنة، صاحب محل فراشة، مصاباً بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وزوجته «نجوى. أ. خ. هـ»، 43 سنة، ربة منزل.

والطرف الثاني «مؤمن. ح. م. ع»، 35 سنة، سائق، مصابا بجرحين قطعيين بالوجه والفخذ الأيسر، وتم نقله إلى مستشفي جامعة سوهاج، ونجل خاله «محمد.أ.ع.ع»، 25 سنة، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

انتقال مأمور وضباط المباحث لموقع المشاجرة

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «مطواة»، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

جرى العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.