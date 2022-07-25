إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلته شمال غرب محافظة سوهاج، إصابة عامل عشريني بإصابة في الرأس، إثر اعتداء سبعيني ونجله عليه بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

تعود أحداث وتفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، يفيد بأصابة عامل على يد سبعيني ونجله، بسبب خلافات الجيرة بينهم.

تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث مركز شرطة ساقلته بوصول «علي. م. م. ح»، 24 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز ساقلته إلى المستشفي المركزي، مصاباً بكدمه بفروة الرأس، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

والدة المصاب تتهم أب وابنه بالاعتداء على نجلها

وأفادت والدته «بخيته. ف. ع»، 50 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية اتهمت كل من: «ضيفي. م. أ. م»، 67 بسنة، بالمعاش، ونجله «بكري. ض. م. أ.»، 18 سنة، عامل، يقيمان بذات الناحية، بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لـ مباشرة التحقيق.