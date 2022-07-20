القوات الأمريكية: نعمل مع الحلفاء على مساعدة كييف لبناء قوة جوية

قال تشارلز كيو براون، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، إنّه يعمل مع الحلفاء لمساعدة كييف على بناء قوة جوية، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمدت القوات الأوكرانية في يونيو الماضي، بمجموعة من المعدات والآليات العسكرية، أبرزها صواريخ جافلين وهيمارس الأمريكية، وهو الأمر الذي أرجعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ضرورة وجود تكافؤ بين الجانبين الروسي والأوكراني.

تدمير المعدات العسكرية الأمريكية

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، الخطوة الأمريكية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذّرة من هذه الخطوة، كما استهدفت موسكو الصواريخ الأمريكية من نوع هيمارس، ونشرت فيديو يوضح استهدافها في روسيا، وتحديدا بعدما وجهت القوات الأوكرانية ضربة لمقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا.