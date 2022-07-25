أوكرانيا تدمر بطارية «إس 300» روسية خارج قرية في «خيرسون»

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية،على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، تدمير وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطارية من أنظمة الدفاع الجوي «إس 300» الروسية خارج قرية«زيلينوتروبينسك» في منطقة «خيرسون» الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوكرانيا: سنستعيد «منطقة خيرسون» بحلول سبتمبر المقبل

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقوات الروسية، ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن «موسكو»، في خطابه بالفيديو، إن روسيا تعترف بأن «كييف» ستنتصر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح زيلينسكي أن بلاده لم تستسلم. وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا، إن ستستعيد «منطقة خيرسون» بحلول سبتمبر المقبل.

وفي كلمة أمام أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن امتنانه باهتمام الجامعة بالوضع في أوكرانيا، كما اعرب عن تقديره الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء.

سوناطراك الجزائرية تعلن تعليق تسليم غاز بلادها إلى إسبانيا بشكل مؤقت

اقتصاديا، أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية للنفط والغاز، تعليق تسليم غاز بلادها إلى إسبانيا عبر خط أنابيب «ميدجاز» البحري مؤقتًا بسبب حادث في الجانب الإسباني.

وأشارت «سوناطرك» في بيان، إلى أن فرق إسبانيا الفنية تعمل جاهدة لإجراء الإصلاحات اللازمة، فيما قالت شركة «إيناجاس» الإسبانية، في بيان، إن تدفّق الغاز عبر «ميدجاز» لم يتوقّف، أمس الأحد، في أي وقت، مشيرة إلى تضاؤله.

وأضافت الشركة الإسبانية، أن التدفق كان مقداره 704.000 نيوتن متر/الساعة.