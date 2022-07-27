المصايف في جنوب سيناء.. سعر اليوم الواحد يبدأ من 100 جنيه

محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تمتلك شواطئ وسواحل خلابة تمتد من مدينة رأس سدر حتى طابا، ويبلغ طول السواحل على خليجي السويس والقبة 600 كيلومتر، فيما يبلغ طول سواحل خليج السويس 300 كيلو، وهي شواطئ رملية فيروزية تطل على مدن رأس سدر وأبوزنيمة، أبورديس، وطور سيناء وهي مصايف تناسب جميع الفئات.

ويبلغ طول سواحل خليج العقبة 300 كيلومتر، وهي شواطئ بها شعاب مرجانية تطل على مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وهي مصايف تلائم الطبقة المتوسطة والأغنياء.

أسعار المصايف في جنوب سيناء

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تتمتع بمقومات سياحية ومناطق تناسب جميع الفئات، موضحًا أن معظم الشواطئ العامة بالمجان للمواطنين، وجرى تجهيز شواطئ عامة في مدن رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، الطور، مزودة بكل الخدمات للجمهور.

وأضاف «فودة» أنه جرى إنشاء شاليهات على شاطئ الطور العام، سعر اليوم الواحد بها 100 جنيه، وهي تناسب الجميع وتعتبر أقل مصيف في المحافظة، أما شواطئ رأس سدر فهي تناسب الجميع، فهناك رحلات اليوم الواحد التي لا تتكلف أكثر من 200 جنيه للفرد، وهناك أيضًا شاليهات وقرى سياحية يبلغ سعرها 1500 جنيه في اليوم الواحد، أما مصايف أبوزنيمة وأبورديس فهي بالمجان والشواطئ مفتوحة للجميع.

مصايف خمس نجوم

وعن أسعار المصايف في شرم الشيخ، فتبلغ الإقامة في فنادق الثلاث نجوم بين 400 و800 جنيه، أما الفنادق ذات الأربع نجوم فتتراوح أسعارها بين 900 و1500 جنيه في الليلة.

ويبلغ سعر الليلة الواحدة في الفنادق الخمس نجوم المطلة على خليج العقبة بين 2000 و3500 جنيه، وهناك شاليهات اليوم الواحد وتتراوح أسعارها بين 400 و700 جنيه.

وتضم مدن: دهب، نويبع، طابا، مصايف تلائم جميع الطبقات وتبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 2500 جنيه في اليوم، وتتميز مدن خليج العقبة بانتشار الشعاب المرجانية التي تبهر الغواصين سواء أجانب أو مصريين.