رئيس مدينة رأس سدر: الانتهاء من مشروع تطوير الكورنيش وشارع 306

أعلن علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، الانتهاء من تطوير كورنيش المدينة بنسبة 100٪، موضحا أن شارع 306 بالمدينة شهد استكمال كافة الأعمال والانتهاء من أعمال التشطيبات والبلدورات، والرصيف الموازي للشارع.

وأكد أن الأعمال التي جرت تحت إشراف الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، استغرقت ثلاثة أشهر فقط وهو وقت قياسي بالنسبة لهذا المشروع الذي تطلب تطوير كل المنطقة المحيطة بالكورنيش وشارع ٣٠٦ حيث جرى تغيير البنية التحتية للمنطقة بالكامل من مياه وصرف صحي وكهرباء وتليفونات.

150 فرصة عمل لأبناء المدينة

وأضاف رئيس المدينة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجّه بضرورة خلق فرص عمل للشباب خاصة أن مدينة رأس سدر تستقبل آلاف السياح كل عام بالإضافة إلى طلاب جامعة الملك سلمان، لذا كان لابد من إقامة مشروع ترفيهي خدمي يتناسب مع مكانة المدينة سياحيا وجرى التخطيط لتنفيذ مشروعا بشارع 306 مثل المقام في مدينة الطور.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى خلق نحو 150 فرصة عمل لشباب رأس سدر، وإنشاء مجمع خدمي ترفيهي للزوار وأهالي المدينة وتقرر إنشاء 18 محلا تجاريا على مساحة 1000 متر مربع شاملة المساحات الخدمية واللاند سكيب، والإشغالات أمام المحال.

تعرف على تكلفة مشروع تطوير الكورنيش وشارع 306

وأكد «حمادة»، أن أعمال تطوير الكورنيش وإنشاء شارع 306 بلغت تكلفتها الإجمالية قرابة 10 ملايين جنيه، والمكان جاهز للافتتاح في أي وقت، مشيدا بالدور الذي بذل من قبل العاملين لسرعة الانتهاء من المشروع في أقل من 3 أشهر.

وأشار إلى أن الكورنيش يبلغ طوله 1600 متر، لافتا إلى انتهاء الأعمال بنسبة 100٪، وتضمنت إنشاء منطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين، ورصيف للدراجات ومقاعد بالإضافة إلى شارع 306 الذي يضم 18 محلا تجاريا وبازارا، ومساحة المحل لا تقل عن 9 أمتار مربعة، وجرى تقسيم المحال إلى أنشطة مختلفة لجذب المواطنين والزوار للمنطقة، منوها إلى أن المجلس سيقوم بتوزيع هذه المحال طبقا لشروط وضوابط سوف تعلن عنها المحافظة.