الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المُحتلة

نفذت قوّات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

اقتحام بير زيت

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير الفلسطيني المحرر توفيق أبو عرقوب خلال اقتحام منزله ببلدة بير زيت شمال مدينة رام الله.

اقتحام طولكرم

كما داهمت القوات منزل أسرة أبو عرقوب وفتشته واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة، كما سلمت شقيقه أدهم تبليغا لمراجعة المخابرات.

ومن طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم فياض وداود الخطيب من مخيم نور شمس شرقاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي تيسير أبو عرقوب من بلدة دورا جنوب الخليل، واحمد الشريف من الخليل.