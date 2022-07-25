إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن جنود إسرائيليين

أصيب شابا فلسطينيا يدعى عبد الرحيم حامد، بالغ من العمر 21 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مقتضب، إنه وردت أنباء عن محاولة طعن على مفترق «تبوح»، مضيفا إنه تم تحييد المنفذ في المكان، لا إصابات في صفوف القوات.

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى، إن حامد من بلدة قبلان جنوب «نابلس». وأصيب فلسطينيون، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق جبع جنوب جنين.

نصب عدد من الحواجز العسكرية جنوب نابلس

ونصبت قوات الاحتلال، عددا من الحواجز العسكرية جنوب المدينة، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة، فيما استولت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، على جرار زراعي في «خربة الحديدية» بالأغوار الشمالية.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسيرين أيهم كممجي وزكريا الزبيدي إلى عزل «إيشل» في بئر السبع وسجن «ريمون»، فيما قالت عائلة الزبيدي، إن زكريا مضرب عن الطعام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موقف متشدد من وزير مالية الاحتلال ضد روسيا

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير البناء والاستيطان زئيف إلكين، اقترح خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد إلحاق الضرر بالمركز الثقافي الروسي بـ«تل أبيب» بحال إغلاق وكالة الهجرة اليهودية «سخنوت» بالعاصمة الروسية «موسكو».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن مسؤولين، أن وزير مالية الاحتلال أفيجدور ليبرمان وإلكين أظهروا موقفا متشددا ضد روسيا، فيما أكد لابيد، أن إغلاق روسيا مكاتب الوكالة اليهودية سيؤثر على العلاقات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، إن وزارة العدل، رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة مرتبطة بانتهاكات غير محددة للقانون الروسي، وطالبت الوزارة بحلها.

وأمس الأحد، طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بإحياء اتفاق القدس وحل الأزمة الفلسطينية.

بدورها، أشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم اقتناء صواريخ «أرض - أرض» بأجهزة استشعار، تحسبا لأي هجوم من «حزب الله» اللبناني.