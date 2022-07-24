إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي جراء اقتحام قوات الاحتلال لـ«نابلس»

أعلن «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي بينها واحدة في حالة خطرة جدا بالرأس، جراء اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الأحد، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

تحليق طائرات الاحتلال

وتخللت الاشتباكات أصوات انفجارات ضخمة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى البلدة القديمة بـ«نابلس» قبل اقتحام تعزيزات إسرائيلية كبيرة المدينة من عدة محاور، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى مسرح الاشتباكات

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن أن هدف اقتحام قوات الاحتلال لـ «نابلس» هو إبراهيم النابلسي الذي نجا من محاولة اغتيال نفذتها القوات الإسرائيلية في 8 فبراير الماضي في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «الهلال الأحمر»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى مسرح الاشتباكات، فيما تعالت سماعات المساجد بالتكبيرات.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نشرت فرق قنص في عدة مناطق في «نابلس»، مضيفة أن اشتباكات جديدة اندلعت في مناطق أخرى.