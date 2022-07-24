استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في «نابلس»

استشهد فلسطينيان، وأصيب 12 آخرين، أحدهم جروحه خطيرة، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في البلدة القديمة بمدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة لـ«نابلس»، تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين في أحد المنازل، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل «الانيرجا».

وأشارت الطواقم الطبية في «مستشفى رافيديا»، إلى استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام «نابلس»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم

وقالت مصادر طبية، إن الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي يبلغان من العمر «29 عاما»و«22 عاما» على التوالي.وفي وقت لاحق، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد حملة استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنين من «محافظة بيت لحم» جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منزليهما.

من جانبها، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مركب صيد بعد استهدافه بالقذائف في بحر رفح جنوب قطاع غزة، فيما أشار أحد الصيادين لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أنه لا معلومات عن حالة الصيادين على متن المركب.

بدوره، حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الاحتلال مسؤولية تداعيات الجريمة في «نابلس».