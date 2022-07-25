العثور على جثة مُسن أمام مستشفى بالوايلي والنيابة تستدعي أسرة المتوفي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن أمام أحد المستشفيات بمنطقة الوايلي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية.

وكلفت المباحث باستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمستشفى والمحال المجاورة لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على تفاصيل الوفاة.

إخطار من النجدة بالعثور على جثة أمام أحد المستشفيات

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «محمد.م»، 67 سنة.

خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو جثة المُسن من ثمة إصابات ظاهرية، وبالفحص تبين العثور على متعلقات المتوفي وهي عبارة عن بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وكذلك هاتف محمول وحافظة نقوده، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.