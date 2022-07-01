ضربات قاتلة برأسه.. العثور على جثة مسن داخل أرض زراعية بالدقهلية

عثر أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على جثة مسن في العقد السادس من عمره، ملقى في أرض زراعية، وانتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث، وجرى نقلة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والوقوف على أسباب الحادث.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة مسن، ملقاة في أرض زراعية.

وانتقل ضباط وحدة المباحث، وسيارة إسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان مسن، يدعى عبد المالك أحمد بكر، في العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية الخمسة.

شهود العيان: ضربات في الرأس

أكد عدد من شهود العيان، أن المتوفى مصابا بضربات في الرأس، أدت إلى وفاته، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتحديد أسباب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف غموض الحادث، والوقوف على أسبابه.