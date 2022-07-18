العثور على جثة مسن في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في ظروف غامضة داخل حديقة في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للكشف الظاهري لبيان هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بإخطار أسرته، كما قررت تكليف المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحديقة التي عثر فيها على جثته تمهيدا لتفريغها لبيان إذا كانت الوفاة حدثت أثناء تواجده بالحديقة، أم حدثت في مكان آخر وتم نقل الجثة إلى مكان العثور عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور جثة شخص يدعى «إبراهيم. ي. ي» في العقد الثامن من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب بحلوان

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب في منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة حلوان، وتبين أن الشاب يدعى «مجدي. ن» في العقد الثالث من العمر، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه وأكدوا بأنه ترك المنزل منذ فترة بسبب إدمانه للمواد المخدرة خشية إيداعه إحدى المصحات الخاصة بعلاج الإدمان، وتم تحرير محضر تعارف وقررت النيابة العامة تسليم الجثة لأسرته وصرحت بالدفن.