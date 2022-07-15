ربة منزل تنهي حياتها بالقفز من الطابق الثامن في الوايلي

أنهت ربة منزل حياتها بالقفز من الطابق الثامن في منطقة الوايلي بسبب إصابتها بحالة اكتئاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

سبب التخلص من حياتها

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الثامن ووفاتها متأثرة بإصابتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تُدعى «أمنية ح س أ»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ورجحت التحريات بأن السيدة قررت التخلص من حياتها بسبب إصابتها بمرض نفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.