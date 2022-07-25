أغتسل وأصلي دون وضوء فما حكم ذلك؟.. أزهري يجيب

تعد الصلاة من أهم أركان الإسلام الـ5، لذا على المسلم أن يؤديها بالشكل السليم، بداية من الوضوء حتى ركعتها الأخيرة، وتعد الطهارة أحد أهم العناصر الأساسية لأداء الصلاة بشكل سليم وضمان الثواب، فلا يجوز للمسلم أن يؤديها إذا لم يكن طاهرا، لذا يحرص العديد من المسلمين على الطهارة الكاملة قبل أداء الصلاة.

الاغتسال للصلاة

وهناك العديد من الأمور التي تتطلب الاغتسال والوضوء والتطهر قبل القيام إلى الصلاة، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: «وَإِن كُنتُمۡ جُنُبࣰا فَٱطَّهَّرُوا۟ۚ» (سورة المائدة آية رقم 6)، ولكن البعض يكتفي بالاغتسال فقط دون أن يتوضأ ويقوم لأداء فروض الصلاة، وقد أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ النبي صل الله عليه وسلم قد ورد عنه في الكثير من كتب السنة، أنَّه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، موضحًا أنَّ للصلاة شروط لابد توافرها حتى تقبل صلاة المسلم، يأتي في مقدمتها الطهارة والوضوء، وقال: «الطهارة تعني طهارة البدن بكل أجزائه، والثياب».

ولفت «لاشين» إلى أنَّ العلماء أجمعوا على أن الغسل له حالتان، ففي بعض الحالات يكون الاغتسال كافي، ولا حرج على المسلم إذا اكتفى به فقط دون وضوء، وفي حالات أخرى لابد أن يغتسل المسلم ثم يتوضأ، وإذا اكتفى بواحدة عن الأخرى، فتكون وقتها طهارته غير كاملة وبالتالي صلاته غير صحيحة.

أنواع الاغتسال

وعن الحالة الأولى، قال «لاشين»: «الغسل الواجب هو ما يكون عن حدث أكبر وهو المعني بقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وهذا النوع من الغسل لا يكون الوضوء قبله او بعده واجبا بل يكون أمرا مسنونا فإذا اغتسل غسل الحدث الأكبر الواجب ولم يتوضأ وصلى كانت صلاته صحيحة لأن الحدث الأصغر كما يقول أهل العلم يندرج تحت الحدث الأكبر وإن توضأ كان أكمل».

أما الحالة الثانية، فقال: «النوع الآخر من الغسل هو الغسل المندوب كالغسل للجمعة عن غير حدث أو للعيدين أو لدخول مكة او للوقوف بعرفة وغير ذلك من الأغسال المسنونة أو كان الغسل تنظفا او لتلطيف درجة حرارة الجو في هذه الحالات لا يغني الغسل عن الوضوء ومن ثم إذا صلى العبد دون أن يتوضأ بعد هذه الأغسال كانت الصلاة باطلة ومن باب أولى إذا كان الغسل تبردا او تنظفا وحينئذ يجب علبه أن تتجه نيته إلى الوضوء الواجب؛ لقول النبي صل الله علبه وسلم :(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)».