الحكومة تُحدد 13 صناعة استراتيجية كأولوية لتوطين إنتاجها بمصر (إنفوجراف)

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توطين 13 صناعة استراتيجية ضمن المستهدف توطينه محليا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات من الخارج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني للبلاد.

وكشفت مصادر حكومية، تفاصيل الـ13 صناعة الاستراتيجية التي تستهدف الحكومة المصرية توطينها، لافتة إلى تقسيم الصناعات المستهدف توطينها في مصر إلى «3 مجموعات»، الأولى تضم 9 صناعات ذات أولوية أولى للدولة المصرية، والمجموعة الثانية تضم 4 صناعات.

9 صناعات استراتيجية ذات أولوية لتوطينها بمصر

وعن الصناعات الـ9، قالت المصادر - فضَّلت عدم الكشف عن هويتها -، إنّها تضم صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، وصناعة المركبات، والصناعات المغذية لها، وصناعة تكنولوجيا الفضاء، وصناعات تحلية ومعالجة المياه، وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، وصناعة البطاريات، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الدواء، وهي الصناعات التي وصفتها المصادر بأنّها «ضمن أولويات متخذي القرار».

صناعات المستقبل في مصر تضم 4 قطاعات مهمة

وأوضحت المصادر، أنّ المجموعة الثانية من الصناعات التي تتطلع الحكومة المصرية لتوطينها باعتبارها «صناعات المستقبل»، على حد قول المصادر؛ تتضمن صناعات المعلومات والصناعات الرقمية، والأمن السيبراني، وصناعة الصحة الرقمية، وصناعات الطاقة الخضراء والمتجددة.

وشددت المصادر، على أنّ الدولة المصرية تستهدف توطين التصنيع المحلي لكل الصناعات، بما يوفر العملة الصعبة للبلاد، ويقلل البطالة، ويزيد فرص ضخ استثمارات جديدة، والتصدير للخارج وتقليل الواردات، لكن الصناعات الـ13 آنفة الذكر، هي «قطاعات وصناعات استراتيجية تضعها الدولة من أولوياتها»، بحسب المصادر.

توطين معايير الثورة الصناعية الرابعة

وأشارت المصادر، إلى أنّ هناك مجموعة ثالثة من الصناعات المستهدف توطينها، والتي تضم الصناعات المعتمدة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.