التحفظ على 1.2 طن لبن في بني سويف.. «به حشرات وشوائب»

تمكنت حملة مكبرة من مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بالتعاون مع الوحدة المحلية من ضبط سيارة نقل بطريق الفنت الشرقية بدائرة مركز الفشن محملة بـ1200 لتر لبن فرز غير صالح للاستخدام الآدمي، ومحظور تداوله بالأسواق، به شوائب وحشرات وغير محتفظ بخواصه الطبيعية.

التحفظ على 1.2 طن لبن

وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة تحت تصرف جهات التحقيق، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمكنت الحملة من سحب 16عينة لمواد غذائية وغير غذائية لفحصها بمعامل مديرية الصحة وبيان صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

تحرير 30 محضر تمويني ضد منشآت غذائية ببني سويف

وحررت الحملة 30 محضراً لمخالفات صحية وتموينية متنوعة، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها الإدارة الصحية بالفشن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات.

محلية الفشن: شن حملات متفرقة بدائرة المركز لضبط ومتابعة الأسواق

من جانبه أكد حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، إن الوحدة المحلية شنت عدة حملات متفرقة بدائرة المركز والتي شملت كافة الأسواق لمتابعة جودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.