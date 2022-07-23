محافظ بني سويف يقدم العزاء في رئيس مجلس قروي «قمبش» بمركز ببا

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، واجب العزاء، إلى أسرة رئيس مجلس قروي «قمبش»، في مركز ببا، «نادي طه معوض»، الذي توفى أمس الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، في مسقط رأس أسرته بقرية «بني عتمان».

محافظ بني سويف لأسرة المتوفي: باب مكتبي مفتوح والفقيد كان مسؤولاً متميزاً

وتقدم المحافظ بالعزاء والمواساة إلى أسرة رئيس القرية، خلال زيارته لهم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لهم في أي وقت، خاصةً أن الراحل كان مسؤولاً تنفيذياً متميزاً، اتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في العمل التنفيذي.

أسرة الراحل تعبر عن تقديرها لمحافظ بني سويف لحرصه على تقديم واجب العزاء

من جانبها، أعربت أسرة الراحل عن تقديرها لمحافظ بني سويف، لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم، في لفتة إنسانية تجسد مدى قوة ومتانة العلاقة بين محافظ الإقليم وأعضاء الجهاز التنفيذي، خاصةً أن الفقيد لم يتوانَ عن أي عمل تم إسناده له.

رافق المحافظ خلال أداء واجب العزاء كل من اللواء جمال مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا.

وأناب محافظ بني سويف، في وقت سابق، السكرتير العام المساعد لحضور مراسم تشييع جنازة الفقيد، أمس الجمعة، عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد قرية «بني عتمان»، قبل أن يوارى الثرى ودفنه بمقابر الأسرة في قرية «غياضة».