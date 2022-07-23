إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وإيقاف بناء مخالف في بني سويف

أشرفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، اليوم السبت، وبالتنسيق مع اللجنة التي تضم وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، على أعمال إزالة وإيقاف 13 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 1 فدان و12 قيراطا بعزبة العقاد بزمام الوحدة المحلية بقرية أبشنا التابعة لمركز بني سويف.

محافظ بني سويف يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد وجه بضرورة استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام العطلات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى، والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

استمرار المتابعة الدائمة للمتغيرات المكانية ببني سويف

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

10 فرق عمل لمتابعة مخالفات البناء في بني سويف

وكان المحافظ قد كلف السكرتير العام اللواء جمال مسعود، بالإشراف على تشكيل 10 فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، شملت 3 لجان رئيسية بالديوان العام و7 لجان فرعية بالمراكز، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.