خريطة قطع وضعف المياه بمركزي ناصر والواسطى في بني سويف غدا.. 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم، انقطاع المياه عن مدينة ناصر وتوابعها، وضعف المياه بمدينة الواسطى وتوابعها، لمدة 12 ساعة غداً الاثنين، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءا، وذلك لأعمال صيانة بمحطة مياه «أشمنت» بمركز ناصر، وتوقفها عن العمل مؤقتاً، للقيام بأعمال إصلاح وصيانة بخط الطرد بالمحطة

«مياه بني سويف» تعتذر عن فترة الانقطاع

واعتذرت الشركة عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

محطة معالجة تزمنت

وفي سياق آخر، تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تشغيل محطة معالجة تزمنت بني سويف بعد تطويرها و تحويلها من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية، وكذلك الإستعداد لبدء تدريب العاملين بالمحطة علي المنظومة الجديدة و التشغيل الأمثل لها، تأكيدا علي أهمية دور العنصر البشري و المؤهل و رفع كفائتهم لأداء الأعمال بمهارة، حيث تعتبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والتي تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سوف يتم إعادة استخدامها مرة اخري في الزراعة.