موعد ومكان حفل آمال ماهر الجديد.. «ليلة خيالية» بعد غياب عامين

تحيي الفنانة آمال ماهر خلال الأيام المقبلة، حفلا غنائيا بعد غياب دام سنوات عن جمهورها، حيث يُقام الحفل في مدينة العلمين، الجمعة المقبل الموافق 29 يوليو، وكان آخر حفل لها في 2020 في الأهرامات دون جمهور بسبب كورونا.

ومن المقرر طرح التذاكر «أون لاين» خلال الساعات المقبلة على موقع «تذكرتي»، حتي يتمكن الجمهور من سرعة حجز التذاكر الخاصة بحفل الفنانة آمال ماهر.

الترويج لحفل آمال ماهر بالعلمين

وبدأ موقع تذكرتي الترويج لحفل آمال ماهر، دون الكشف عن أسعار التذاكر، لكنه نوه عن الحفل بكلمات بسيطة تضمنت الآتي: «استعدوا لليلة خيالية، انتظروا عودة ملكة الغناء العربي آمال ماهر في أقوى حفلات صيف 2022 في العلمين، أرينا يوم الجمعة 29 يوليو».

وتجري حاليا الفنانة آمال ماهر تدريبات على صوتها، بسبب ما خلّفه فيروس كورونا في أحبالها الصوتية، حيث ظهرت في آخر فيديو لها وهي مريضة وتسيطر عليها أعراض «كحة» شديدة.

سبب غياب آمال ماهر عن جمهورها لسنوات

وعن سبب غيابها، كشفت الفنانة آمال ماهر، عن أنّها تعرضت لوعكة صحية شديدة، أثرت على حالتها بشكل كبير وأبعدتها عن جمهورها خلال الفترة الماضية، لكنها وعدت جمهورها بأن تعود لهم من خلال حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة.

وأجرت آمال ماهر مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»، وكشفت عن أنّها بالفعل تحضر خلال الفترة المقبلة لحفل غنائي كبير وأوفت بوعدها للجمهور.