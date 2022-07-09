آمال ماهر تفاجئ الجمهور بجلسة تصوير جديدة بعد شائعة اختفائها

فاجأت الفنانة آمال ماهر الجمهور، منذ قليل، بنشرها مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مكتفية بوضع أيموشن «قلوب»، لترد على كل المشككين ومروجي شائعة اختفائها.

آمال ماهر بمكياج هادئ

وظهرت آمال ماهر بزي أسود، ومكياج هادئ، إذ أنها أكدت منذ فترة، أنها ستظهر للجمهور بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وانهالت التعليقات على صور آمال ماهر من الجمهور، إذ جاء أبرزهم: «كل عام وأنتي طيبة وبخير وسعادة»، وقال آخر: «ربنا يحفظك ويبارك فيكي»، وقال ثالث: «كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب تكوني دايما في أحسن حال آمال ماهر».

ظهور آمال ماهر عبر فيديو

وظهرت آمال ماهر منذ فترة قريبة عبر فيديو تطئمن الجمهور على حالتها الصحية، إذ قالت: «أنا كويسة وبخير، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

مداخلة آمال عبر مساء دي أم سي

حلت آمال ماهر، ضيفة خلال مداخلة عبر برنامج «مساء دي ام سي» مع الإعلامي رامي رضوان، وقالت إنها أصيبت بكورونا 3 مرات، الأولى قبل أن تنتشر، ويعلم أحد بأمرها، والثانية منذ 6 أشهر، والمرة الثالثة خلال الأيام الماضية، وأن الصور التي نشرتها عبر إنستجرام مؤخرا ليست قديمة، وكانت من المصيف قبل إصابتها بكورونا مباشرة.

وأضافت أنها «تحاملت على نفسها لطمأنة جمهورها، وظهرت رغم إصابتها بكورونا من أجل طمأنة جمهورها وأن شفائها سببه دعوات الجمهور».