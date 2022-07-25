اليوم.. وزير الأوقاف يكرم كبار علماء الهند ومرافقي بعثات الحج

يكرم الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، اليوم، كبار علماء الهند في ختام دورة تدريبية لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، التي عقدت في الفترة من 16 حتى 26 يوليو، في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية، لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

كبار علماء الهند

ولاقت الدورة ترحيبًا شديدًا من كبار علماء الهند، إذ أكّد عبدالله الثقافي عميد كلية أصول الدين بجامعة الثقافة السنية، أنَّ التحاقهم بأكاديمية الأوقاف الدولية لحظة تاريخية في حياتهم، إذ أنَّها رافد عظيم من روافد الوسطية للعالم كله، موجهًا الشكر للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات أكاديمية الأوقاف الدولية على إتاحة الفرصة لهم لزيارة علماء مصر الإجلاء.

وأكّد أنَّ هذه لحظة تاريخية بالنسبة لوفد الهند، مشيرًا إلى أنَّ الدورات كانت تركز على لفظ الوسطية مرارًا وتكرارًا، سواء في المحاضرات أو الندوات وهذا يؤكد على معنى قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً»، وأن الوسطية هي أنجع سلاح لمحاربة التطرف والإرهاب، وأننا كعلماء في دولة الهند ننفذ مبدأ الوسطية بكل معانيه لمحاربة التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أنَّه لامس التطبيق العملي لمبدأ الوسطية في أول محاضرة تلقاها في أكاديمية الأوقاف الدولية، وأن أول كتاب قرأه أكّد معنى التسامح والوسطية وهو كتاب: «التسامح منهج حياة»، مؤكّدًا أنَّه سيعمل على إدراج هذا الكتاب في كليات جامعة الثقافة السنية بدولة الهند خاصة كليات الدراسات الشرعية الإسلامية.

تكريم الأئمة والواعظات

كما سيتمّ تكريم الأئمة والواعظات من وزارة الأوقاف المشاركين في بعثة الحج لهذا العام 1443هــ، وهم: فودة السيد أحمد فودة، ومحمود ضاحي عبدالرؤف حافظ، وعبدالله السيد علي علي رحيم، وأحمد عبدالهادي علي محمد حيدة، وسمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة، وأحمد محمد عبدالعال عبدالحميد، ومحمد محمود محمود العدل، وأحمد السيد طه حسانين، ومحمد يوسف بدري أحمد، ومحمد حسن عبدالعظيم حسن، ومحمود توفيق الزناتي السيد الزناتي، ومحمد علي محمد الشاذلي، ومحمود حسن محمود حسن، وعمر عبدالناصر يحيى البشلاوي، وعبدالله محمد مصطفى محمد.

كما سيتمّ تكريم الواعظات: يمنى محمد أبو النصر مقدم عبدالعال، ولمياء محمد حسني بشارة، وفاء عبدالسلام عبد السلام إبراهيم، ونيفين حسن أنور مختار، وجيهان ياسين يوسف محمد، ومرفت عزت محمد.