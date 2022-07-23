«التنظيم والإدارة»: تقييم إلكتروني لـ9618 متقدما لوظائف الأوقاف

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قدم الإفادة بالرأي القانوني لـ49 جهة إدارية، منها وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

تقييم 9 آلاف و618 موظفا

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة لتقرير صادر اليوم عن أهم الجهود التي بذلها الجهاز، خلال شهر يونيو الماضي، مؤكدا أن التقرير تضمن تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالوحدات الإدارية، حيث تم الانتهاء من التقييم الإلكتروني لـ9 آلاف و618 من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الماضي، وذلك من إجمالي 13 ألفًا و96 متقدمًا توافرت فيهم شروط القبول المبدئية والتأهل لمرحلة الاختبار الإلكتروني.

وعلى صعيد الرد على الاستفسارات المختلفة من الجهات الإدارية والموظفين بالجهاز الإداري للدولة وكذا الشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة 3759 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر الماضي، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسمائها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

اعتماد وتجديد 5 مراكز تدريبية تابعة لوحدات إدارية

وبشأن التدريب، أوضح «الشيخ»، أن الجهاز وافق على اعتماد وتجديد 5 مراكز تدريبية تابعة لوحدات إدارية، ومنها مركز تدريب مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ومركز التدريب التابع لمركز الأورام بأسوان، كما وافق على مشروع الخطة التدريبية التقديرية لعدد 6 وحدات إدارية منهم وزارة النقل وجامعة المنصورة، ووافق أيضا على موافقات صرف تكلفة تنفيذ برامج تدريبية لعدد 9 وحدات إدارية منها وزارة القوى العاملة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما قام بتنفيذ 3 برامج تدريبية للإعداد لشغل الوظائف القيادية، استفاد منها 43 موظفا من 11 جهة إدارية.