بريد الوطن.. وجِّه بتعيين عامل فى مسجد التوبة يا وزير الأوقاف

مسجد التوبة بشارع فلسطين، المتقاطع مع شارع الخليل إبراهيم بمنطقة عين شمس الشرقية، يتبع إدارة أوقاف عين شمس، العامل الوحيد بالمسجد مقيم بمحافظة الشرقية، ولا يظهر فى المسجد سوى يومَى الخميس والجمعة فقط، ويتولى أمر المسجد أو الزاوية الصغيرة رجل مسن يحتفظ معه بمفتاح المسجد ويعطيه لكل من «هب ودب»، ولا يفتح المسجد إلا بعد الأذان، ويسىء معاملة المصلين، ما دفع الكثيرين للابتعاد عن المسجد، ويحدث هذا فى ظل عدم متابعة الوزارة لما يجرى، لذلك نناشد السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توجيه المسئولين بضبط المسجد، وتعيين عامل مقيم إلى جواره ليمنع الدخلاء عن المكان.

أهالى المنطقة

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