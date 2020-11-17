محطتان لرصد ملوثات الهواء في "بشاير الخير 1 ودمياط الجديدة"

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من إنشاء محطة لحظية متكاملة، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة «بشاير الخير 1» بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، ومحطة أخرى بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، ودعم أعمال الدولة لتطوير المناطق السكانية ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها مشروع منطقة «بشاير الخير» التى افتتحها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت «فؤاد» فى بيان، أمس، أن محطة «بشاير الخير» تعد المحطة التاسعة بمحافظة الإسكندرية، كما تعد محطة دمياط الجديدة المحطة الثالثة بمحافظة دمياط للرصد اللحظى لملوثات الهواء بغرض استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المحطات تعد ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بالشبكة، فى إطار الإجراءات والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، ووفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحة أنه بإنشاء هذه المحطة يكون قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 107.