تركيب جهازين لرصد ملوثات الهواء في الطور وشرم الشيخ

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن مدينة شرم الشيخ ستستضيف قمة المناخ نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف الجنسيات، موضحا أنه في إطار الاستعدادات لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء طبقا للمواصفات العالمية، جرى إعداد خطة عمل قبل وأثناء هذا الحدث العالمي، تتمثل في تركيب أجهزة رصد بيئي حديث، وتوفير أطقم طبية مدربة، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من الأطباء لتوفير احتياجات مستشفيات المحافظة.

وأضاف «رخا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وجه بضرورة متابعة المنشآت الصحية يوميا في محافظة جنوب سيناء، والانتهاء من أعمال الصيانة التي تجري في بعض المستشفيات.

قياس تلوث الهواء

وأكد الدكتور أيمن رخا أنه ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ، جرى تركيب أول وحدة للرصد البيئي بمدينة شرم الشيخ، حيث قام فريق برئاسة الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، وبالاشتراك مع الإدارة العامة للرصد البيئي بوزارة الصحة، بتركيب جهاز للرصد البيئي أعلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وجرى تشغيل الجهاز وتدريب أطقم للعمل عليه بهدف قياس نسبة التلوث في الهواء.

معمل الرصد البيئي

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه في اطار الاستعداد لافتتاح معمل الرصد البيئي بطور سيناء عاصمة المحافظة، قامت لجنة مشتركة من الرصد البيئي بالمديرية والإدارة العامة بالوزارة، بالمرور على محطات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وتابع أنه جرى تركيب عدد 2 جهاز لرصد ملوثات الهواء، الأول بمدينة طور سيناء أعلى مبنى طب أسرة الزهراء، والثاني أعلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وجرى تشغيل الأجهزة والتدريب على عمل قياسات ورصد ملوثات الهواء، والتدريب على رصد الملوثات في المياه، وعمل التحاليل اللازمة.

مرور ميداني على المنشآت السياحية والمستشفيات

وأردف أنه تم عمل مرور ميداني على بعض المنشآت السياحية والمستشفيات الحكومية، وعمل تقييم الأثر البيئي لتلك المنشآت، وجاري استكمال توفير الأجهزة الخاصة بمعمل الرصد البيئي بالمحافظة، في إطار الاستعداد لافتتاحه، كما تم عمل تدريب للعاملين بالمعمل المشترك بطور سيناء.