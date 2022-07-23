«القوي العاملة» تشارك في تخريج 140 متدرباً من مركز أركان للإبداع بالإسكندرية

شاركت مديرية القوى العاملة بالاسكندرية مع لفيف من مديرى الجمعيات الأهلية فى تخريج 140 متدرباً من مركز أركان للإبداع الخدمى فى مجالات التسويق الالكترونى وبناء مواقع الكترونية يتراوح أعمار الشباب من 18 إلى 35 سنة.

نشر ثقافة العمل الحر والتدريب في المجال الرقمي

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن تخريج المتدربين يأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلانه 2022 عاما المجتمع المدنى، فضلا عن تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة المجتمعية والتعاون بين جميع فئات المجتمع وأهمية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب لزيادة المهارات فى مجال التحول الرقمي.

سعيد: التدريب هو خطوة البداية

ووجه مدير المديرية كلمة في هذه المناسبة ، حث فيها الشباب على أهمية ما تعلموه وتدربوا عليه ، مؤكدا أن هذا التعلم والتدريب ما هو إلا خطوة البداية في طريق النجاح في مستقبلهم، وأنه يجب عليهم السعي المستمر لتطوير ذاتهم ومواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والتعلم المستمر من أجل بناء مستقبل أفضل.

وعلى هامش اللقاء تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمراكز التدريبية لتنفيذ تعاون مشترك لخدمة عدد أكبر من الشباب فى هذا المجال، حيث أصبحت هذه المهن الأكثر احتياجا فى المستقبل.