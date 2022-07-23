«القوى العاملة» تتابع إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو في القطاع الخاص اليوم

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص.

إجازة مدفوعة الأجر في ذكرى ثورة يوليو

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن اليوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

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وقال الوزير إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وهنأ «سعفان» شعب وعمال مصر ورجال القوات المسلحة والشرطة بهذه المناسبة ، مؤكداً على ما حققته الثورة من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية للشعب المصري،والانطلاق إلى أزهى مراحل النضال الوطني بالتنمية والازدهار وبناء الجمهورية الجديدة.