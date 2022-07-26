سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم في الأسواق المصرفية المصرية، شهدت اسعار العملات المختلفة، تغيرات في بنك مصر، والبنك الأهلي وعدد من البنوك الأجنبية والحكومية العاملة في السوق المصري، وبينها سعر الدولار الأمريكي، حيث يعتبر أكثر العملات تداولًا حول العالم.

واليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، تستعرض بوابة «الوطن» ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لهذا نوضح من خلال التقرير، أسعار العملات المختلفة، وخاصة سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر، بناء على آخر تعاملات وردت صباحًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار نحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل اليوم الثلاثاء سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن معاملات بنك قناة السويس نحو 18.87 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

سعر الدولار في البنك المركزي والتجاري الدولي

سجل اليوم سعر الدولار ضمن معاملات البنك المركزي 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 18.91 جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما جاء بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك حسب موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو في البنوك

وبناء على آخر تعاملات وردت صباح اليوم، داخل البنوك المختلفة، سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، بينما سجل بالبنك المركزي المصري، 19.33 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.