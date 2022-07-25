منسق «أبطال البيئة» يكشف تفاصيل المشروع: مدعوم من «الخارجية الألمانية»

كشفت هبة حمبوتا، منسق مشروع مدارس المستقبل بمعهد جوتة والمشرف على مبادرة «أبطال البيئة»، عن تفاصيل المشروعات الواعد ضمن المشروع التي تهتم بالحفاظ على البيئة.

دعم من وزارة الخارجية الألمانية

وقالت منسق مشروع مدارس المستقبل بمعهد جوتة والمشرف على مبادرة «أبطال البيئة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، إنّ المبادرة تأتي بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، وتنطلق في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، ومنها «سوهاج، القاهرة، البحيرة، والإسكندرية»، وعدد المدارس المشاركة في المشروع وعددها 10، وأعمار الطلاب المشاركين من 12 حتى 14 عاما.

مبادرة أبطال البيئة

وأشارت منسق مشروع مدارس المستقبل بمعهد جوتة، والمشرف على مبادرة «أبطال البيئة»، إلى أنّ كل مدرسة اختارت مجموعة من الطلاب لتنفيذ مشروع بيئي يفيد مدرستهم والبيئة، والطلاب كان لديهم شغف نحو المشروع البيئي، وناقشوا أهم التحديات البيئية في ورش عمل بمرافقة المدرسين، ومنسقي المشروع، وخلال ورش العمل تم اصطحاب الأطفال إلى مصانع تدوير البلاستيك، فضلا عن زيارة محطة للطاقة الشمسية، وتعريفهم بطرق الري المستدامة ومشروعات الصوب الزراعية.