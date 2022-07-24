وزيرة البيئة: 30 ألف شخص قد يشاركون في قمة COP 27

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في قمة COP 27 منذ 24 يونيو المنقضي وأنه من المتوقع من أعداد الحضور أن يبلغ مابين 25-30 ألف مشارك حيث أن الطلبات كبيرة وأن الفنادق في شرم الشيخ تستعد لتكون ذات جاهزية لاستقبال الوفود المشاركة وتخضع لإشراف كامل من لجنة مشكلة من وزراتي الصحة والسياحة.

المنطقة الزرقاء

وأضافت فؤاد في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه على قناة on، أن الطلبات المقدمة للمشاركة في المنطقة الرزقاء هي التي تقوم فيها الدول والمنظمات الدولية لعرض تجاربها كاشفة ان أعداد الطلبات المقدمة فاقت المتوقع وفاقت المؤتمرات التي تم إعدادها منذ عام 2015.

وتابعت وزيرة البيئة، أن أهمية عقد القمة في مصر يتزامن مع بدء التعافي من جائحة كورونا والدور المصري الأفريقي المتنامي منذ عام 2015 قائلة: «مصر باتت لاعبا رئيسيا في قضية تمثل قضية حياة في كافة الدول».

تجربة مصر في عهد الجمهورية الجديدة

ولفتت إلى أن COP 27 فرصة لعرض تجربتها في الجمهوية الجديدة في ظل التحول الذي تخوضه مصر في مجال الطاقة المتجددة وغيرها وكافة مناحي الحياة التي تشكل جهوداً في إطار مكافحة التغير المناخي.

وفي وقت سابق، أكدت أنّ الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات الحرارية، مشددةً على ضرورة وجود التزام من الدول المتقدمة بالتمويل، ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.

وذكرت، أنه من الضروري إتاحة مائة مليار دولار، لمواجهة التغيرات المناخية، مفسرة ذلك بأن كمية الانبعاثات التي تنتجها الدول النامية، لا تقارن بما ينبعث من الدول المتقدمة.