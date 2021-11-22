«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة عن الأعمال الحرفية ضمن المشروع البيئي

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، سلسلة من الندوات عن الأعمال الحرفية بمراكز شباب المحافظة، وذلك ضمن المشروع البيئي التطوعي، جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب.

من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان، بدور مديرية الشباب والرياضة و ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأكد وفقًا لتوجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب، وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل.

ورشة عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ المشروع البيئي التطوعي الختامي لإدارة شباب الرياض ورشة عمل الأعمال الحرفية «أعمال السباكة»، وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه وأعمال السباكة والتعريف بها وفنيات الفن والتركيب والإصلاحات الخفيفة، وتم فتح مجال التفاعلية بين الشباب والفني المتخصص والإجابة على كافة أسئلة الشباب الخاصة بموضوع الورشة.

كما شملت الندوة مراكز شباب «الحلافي الكبرى، جرين، المنشية الغربية»، التابع لإدارة شباب سيدي غازي ورشة الأعمال الحرفية «أعمال الكهرباء» بشرح مبسط لأعمال الكهرباء والتعريف بها وفنيات الإصلاحات الخفيفة وشرح الدائرة الكهربائية كاملة بواسطة لوحة خشبية مجهزة وكذلك بعض الأدوات البسيطة.

فتح مجال التفاعلية بين الشباب والفني المتخصص

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم فتح مجال التفاعلية بين الشباب والفني المتخصص والإجابة على كافة أسئلة الشباب الخاصة بموضوع الورشة مثل زيادة الأحمال على الخطوط ومدى خطورتها وأسباب حدوث الماس الكهربائي وكذلك الإحساس بملامسة الجسم للكهرباء أثناء قيام السيدات بالمنازل باستعمال الغسالات وكذلك المعرفة الكاملة بنوعية الأجهزة الكهربائية المستهلكة للكهرباء والأجهزة الموفرة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من طاقاتهم ومشاركتهم في التنمية المنشودة من خلال إكسابهم خبرات جديدة من خلال تدريبهم.